Pickup asegurada era de dos hombres desaparecidos

Ciudad Juárez.- La camioneta pickup asegurada la tarde de este lunes pertenecía a dos hombres cuyos familiares los reportaron como desaparecidos desde ayer.

Se trata de una Ford F150 azul localizada en el cruce de las calles Paseos del Bosque y Bosques del Duero, del fraccionamiento Vistas de la Aurora.

En una publicación de Facebook, se solicitaba ayuda para localizar a dos hombres cuyas identidades no fueron reveladas, sin embargo, se refirió que iban a bordo de la camioneta antes mencionada.

Una persona cercana a una de las víctimas a quien se refirió como Iván, mencionó en una entrevista que teme que los hombres sean los cuerpos localizados en el fraccionamiento Parajes de San José cerca de la media noche del domingo.

La autoridades no han brindado información sobre esta intervención.