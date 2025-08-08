Ciudad Juárez.- Esta mañana se llevó a cabo la colecta de libros, cuadernos y papel en desuso por parte de Petauro Lector en una veterinaria ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero donde, con la intención de poder ayudar a refugios de perros rescatados de la ciudad, el lugar abrió sus puertas.

Susana Torres, representante de Petauro Lector, mencionó que lo recaudado será llevado a una empresa recicladora y pagará el equivalente según sea el peso. Una vez entregado el monto, se comprarán costales de alimento para los perritos abandonados.

En esta y próxima campaña se estarán recibiendo cuadernos usados, hojas, revistas, enciclopedias dañadas o libros escolares que ya no tengan uso, y los interesados en unirse tienen hasta las 5:00 de la tarde a la Clínica Veterinaria ubicada sobre la avenida Vicente Guerrero 4837 en la colonia El Colegio.

Agradecidos con la buena respuesta ante cada una de las campañas organizadas por el club de lectura, piden a la comunidad continuar al tanto de cada una de las actividades que se realizarán en próximas fechas.

La próxima actividad se realizará el próximo viernes 15 de agosto en la Biblioteca Municipal Arturo Tolentino, frente al Auditorio Benito Juárez, junto al Parque Borunda de 8:30 de la mañana a 5:00 de la tarde.

Para mayor detalle la página de Facebook Petauro Lector está disponible para atender dudas, comentarios y aclaraciones.