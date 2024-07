Ciudad Juárez.- A nivel mundial, cada 30 de julio se conmemora el Día contra la Trata de Personas, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la fecha busca que los estados miembros mejoren su aplicación del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata.

Sin embargo, a nueve años del llamado “Juicio del Siglo” que condenó a dos hombres a más de 600 años de prisión por el delito de trata en Ciudad Juárez, este crimen aún se continúa cometiendo en la frontera.

Fue en el 14 de abril del año 2015 cuando la segunda sala de enjuiciamiento de la Ciudad Judicial, bajo el número de juicio oral 267/2014 inició el llamado “Juicio del Siglo”, nombre con el que los medios de comunicación locales identificaron al caso por el que se condenó a cinco hombres por el delito de trata de personas, asignando una pena de prisión por 697 años y meses. El primer y único fallo por ese delito en la historia de Ciudad Juárez y el estado de Chihuahua.

Aquella sentencia fue el resultado de más de cinco años de investigaciones en donde las familias, especialmente las madres de familia, tuvieron una fuerte incidencia al buscar ellas mismas y exigir a la entonces Fiscalía Especializada en la Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género (FEM) que prosiguiera con la búsqueda de sus hijas desaparecidas en la Zona Centro de Ciudad Juárez.

Posteriormente, las investigaciones dieron cuenta del contexto en el que un grupo criminal operó en la Zona Centro, el cual que tenía relación con la trata y posteriormente privación de la vida al menos 11 de las 27 mujeres que las cuales sus restos fueron encontrados en las inmediaciones del arroyo “El Navajo” en el año 2012.

Idaly Juache Laguna se encontraba entre las víctimas, sus restos fueron localizados dos años después de su desaparición.

Su madre, la señora Norma Laguna, quien la buscó desde aquel martes 23 de febrero de 2010 cuando no volvió a casa al haber ido a buscar trabajo en el Centro Histórico, ha desarrollado más de 14 años de activismo al promover acciones de prevención, para que ninguna joven desaparezca y viva sometida a la trata en esta frontera, en el país y el mundo entero.

En entrevista para Netnoticias, la señora Norma expresó un llamado para que las autoridades no hagan oídos sordos a que el contexto de inseguridad prevalece.

“Que pongan más atención, porque hay denuncias de casas donde se supone que son casas de huéspedes, pero ahí han encontrado a una niña secuestrada y una asesinada, ahí se prostituyen. Hay muchos lugares como esos, pero no entendemos por qué la autoridad no hace nada”, expresó la madre de familia.

Planteó que sensibilizar a la gente es muy difícil “muchas personas piensan que esto no es cierto, que estas cosas no suceden, pero lamentablemente sí sucede”.

“Las autoridades tendrían que trabajar mucho y unirse en prevención permanente, no de unos meses o unas semanas. Nosotros por eso igual hacemos nuestras manifestaciones y nuestras acciones, para prevenir, para que esto no siga sucediendo. Pero, si en las fiscalías, no tienen los recursos para trabajar, no podemos exigirles que trabajen, cuando la gobernadora recorta los recursos de atención a víctimas”, acusó.