Persigue rutero a conductora que invadió carril y le chocó su camión

Ciudad Juárez.– Esta mañana, un choque entre un Chevrolet Cruze y un camión de transporte de personal se registró en el cruce de Mayapan y Perimetral Carlos Amaya.

De acuerdo con el reporte, el vehículo particular, conducido por Sarahy G. M., de 42 años, invadió el carril del camión, lo que provocó el impacto frontal. Ninguna de las personas resultó lesionada.

Tras el choque, la conductora del Cruze continuó la fuga, chocando posteriormente contra un árbol en las calles Copilco y Chichenitza. Luego descendió y continuó huyendo a pie, hasta ser detenida en el cruce de La Quemada y Copilco.

El caso quedó consignado por las autoridades, quienes se encargaron de retirar los vehículos y restablecer la circulación en la zona.