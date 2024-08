Perlita fue siempre una inspiración para mí: Amy

Ciudad Juárez.- Al igual que familiares y amigos, la payasita "Amy", amiga de "Perlita" declaró que tiene muchos sentimientos encontrados, pues aún no asimila el fallecimiento de su compañera, "no lo queremos aceptar, todavía pensamos que es un sueño, la verdad no nos cae el 20 todavía".

Indicó que la mayoría de las personas que trabajan en eventos infantiles la conocían. Recordó que tuvieron una amistad muy bonita hace muchos años y vieron a sus hijos crecer juntos y compartir muchas experiencias.

Destacó que Perlita ganó muchos premios a nivel internacional en varias competencias, en caracterización, en pintacaritas, ella es reconocida no tan sólo en Ciudad Juárez, sino también Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey.

"Todo el mundo la recuerda con amor, con afecto, con cariño, porque ella se da a querer, ella era una persona que se daba mucho querer", declaró Amy.

También señaló que, ella siempre los recibía con una gran sonrisa, y que siempre tenía una palabra de aliento para cada uno de ellos.

"La verdad a mí me ayudó demasiado para que este personaje pudiera estar aquí este personaje, ella me impulsó para hacerlo, porque yo no me caracterizaba, ella fue la que me dijo hazlo, inténtalo, no pierdes nada y de verdad fue inspiración, ella fue siempre una inspiración para mí y ella sabe que yo la quería mucho, yo sé ella sabe que la tengo en mi corazón y que ahora que están sus hijos y su esposo, que es como un hermano para nosotros, y ellos son como unos sobrinos para nosotros, ellos saben que pueden contar con nosotros".

Por lo cual, desea que su nombre sea recordado siempre, como la payasa "Perlita", porque fue una gran mujer, una gran mamá, una gran esposa y una gran amiga.