Ciudad Juárez.- A mediodía de este jueves, peritos en Criminalística de Campo de la Fiscalía General del Estado (FGE) ingresaron al domicilio resguardado desde el martes en la colonia Carlos Castillo Peraza, luego de que un juez liberara la orden de cateo solicitada por la autoridad investigadora.

El inmueble, ubicado en una privada de la calle Rafael Terrazas Cienfuegos, cerca de María Teresa Rojas, permanecía bajo vigilancia de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) desde hace más de 40 horas, en seguimiento a una investigación por presuntas actividades delictivas.

Durante la diligencia, los especialistas comenzaron a sacar diversos artículos en bolsas de evidencia, sin que hasta el momento se haya informado oficialmente de qué tipo de objetos se trata.

El secretario de Seguridad Pública Estatal, Gilberto Loya, declaró que los dos detenidos relacionados con este caso estarían involucrados en varios homicidios, lo cual fue detectado mediante la Plataforma Centinela. Además, señaló que en el cateo podría localizarse armamento vinculado con actividades constitutivas de delito.

De manera extraoficial, trascendió que del domicilio salió un arma larga tipo fusil y un arma corta tipo pistola, además de envoltorios con un polvo blanco con características similares a la cocaína, una bolsa con hierba seca con características similares a la marihuana, cartuchos útiles, chalecos y uniformes de policía.

El cateo concluyó por la tarde, quedando la vivienda nuevamente bajo resguardo de la SSPE mientras la FGE integra la información a las carpetas de investigación.