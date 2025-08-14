Perito denuncia ineficacia en investigaciones de delitos contra infancias

Ciudad Juárez.- Al abordar un análisis de las condiciones en las que se desarrollan las investigaciones donde niños y niñas son víctimas de delitos sexuales en Ciudad Juárez, la perito en psicología, Elizabeth Zapien, quien se desempeña desde el ámbito particular planteó que existen protocolos que no se aplican para tomar las declaraciones en un lenguaje infantil.

“Al exterior se dice ‘no se hace justicia’, bueno, no se hace justicia, porque no se hace una investigación desde un principio”, declaró la experta en valoración psicológica a infancias víctimas.

“Lo que yo considero es que no se hace una investigación global, hay ministerios públicos que tienen a cargo unas cuantas carpetas, no se concentra toda la información (…) quiere decir que no se hace un mapa general de lo que se detecta. No hay una sola persona que concentre la información y que de forma ordenada haga líneas de investigación”, reflexionó la especialista.

Tomando como ejemplo el caso de los casos abuso sexual denunciado en 2022 en la guardería Techo Comunitario donde se detectó a 26 menores víctimas, la experta señaló que los dos juicios que recientemente han concluido, en donde la acusada ha sido absuelta, tienen la particularidad de que hay casos en los que la detenida está vinculada a proceso y ni siquiera estaba en los horarios o grupos donde había víctimas

Con la experiencia de haber observado las entrevistas realizadas a niños, registrados a través de Antenas, el programa de atención población infantil víctimas del delito, la perito privada, reflexionó que hay casos en los que se ha incurrido en prácticas incorrectas.

“No se recabó de manera científica, se les hacían preguntas sugestivas con preguntas de temas que ellos no conocen. No se investigaron otros entornos de los niños, no se da cuenta de dónde más estuvieron. Muchos niños y niñas son víctimas y se detectan con estas denuncias en las guarderías. Es por eso que muchas veces estos casos no prosperan”, declaró.

Planteó que el sistema de justicia ha diseñado mecanismos para recabar la información mientras que, en la experiencia local, se ha observado que en los juicios se pide que los menores detallen el contexto donde ocurrió la agresión sexual, con un lenguaje adulto, el cuál no poseen en sus capacidades.

“La suprema corte tiene protocolos especializados para personas con discapacidad, hacer estos ajustes en las entrevistas psicológicas es muy importante ya que, todos testigos tienen una interpretación distinta de los hechos, muchísimo mayor en los niños y personas con capacidades diferentes. El lenguaje tiene que ser de manera infantil y eso es a veces difícil de interpretar para los adultos”, detalló.

Apuntó que en un caso reciente en el que ha brindado acompañamiento como perito en psicología, en donde una víctima es una menor de seis años con autismo, la manifestación de la conducta la hizo en un lenguaje infantil y en el juicio pedían que lo hiciera en un lenguaje adulto para poder interpretar que había sido agredida sexualmente, cuando así lo decían las pruebas médicas.