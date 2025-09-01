Ciudad Juárez.– El presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, manifestó su respaldo al equipo de los Indios de Ciudad Juárez, quienes continúan su participación en la Serie Estatal de Beisbol de Chihuahua.

“A ver, todavía no se acaba. Confío mucho en nuestros Indios, son unos guerreros. Estoy seguro de que van a dar lo mejor de sí en Chihuahua capital”, expresó el alcalde al referirse al desempeño del equipo fronterizo.

Pérez Cuéllar destacó la entrega y compromiso de los peloteros juarenses, asegurando que “van a echarle todos los kilos” en los próximos encuentros.

Añadió que mantiene la esperanza de que el equipo alcance la victoria en la serie.

“Tengo mucha fe en el equipo y confianza en cada uno de los jugadores”, puntualizó.