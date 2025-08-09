Ciudad Juárez.- Con fe, convicción y fervor hacia San Lorenzo, cientos de personas peregrinaron la noche de este sábado.

La cita fue en el parque del fraccionamiento Alameda, sobre la avenida Vicente Guerrero, cerca del Hospital Regional 2 del IMSS.

Alrededor de 2 mil personas se aglomeraron y comenzaron el andar entre rezos de Rosario y cantos dedicados con cariño al Patrono de Ciudad Juárez.

Al concluir la peregrinación, los fieles se dispondrán a escuchar la misa en el santuario de San Lorenzo; a medianoche también se celebrará la misa de gallo.