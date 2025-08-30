Ciudad Juárez.– Luego de una semana completa dedicada a la memoria del Divo de Juárez, esta noche miles de juarenses vivieron el penúltimo día del festival Juangabrielísimo.

Primero fue la callejoneada, donde a las 7:30 de la tarde el gran contingente de juarenses comenzó a caminar desde el Semjase, a lo largo de la avenida Lerdo y 16 de Septiembre, en compañía de la rondalla Yo Te Recuerdo.

Al llegar al escenario principal, a un costado del Museo de Juan Gabriel, poco después de las 8:00 de la noche dio inicio el show musical Viva Juan Gabriel.

En el escenario, decenas de músicos y bailarines demostraron con lo mejor de su talento el cariño que la comunidad fronteriza le tiene aún a Juan Gabriel.

El evento de cierre del festival será el domingo, a las 8:00 de la noche, con la presentación de Natalia Jiménez en la Plaza de la Mexicanidad.