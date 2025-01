Ciudad Juárez.- Adultos mayores que reciben la pensión para el bienestar que otorga el Gobierno Federal compartieron que han esperado un año por la reposición de su tarjeta, debido a que la perdieron y otros más desconocen que existen sucursales más cercanas a su domicilio.

Los pensionados se encontraban en el exterior de una de las sucursales del Banco del Bienestar, la cual está ubicada sobre la calle Ramón Corona, a unos metros de la avenida 16 de Septiembre en la Zona Centro.

Hermelinda García, quien tiene 71 años, señaló que ha recibido la pensión desde que tenía 65 años, y en ese periodo ha pasado algunos inconvenientes con su pensión, pues en varias ocasiones ha dejado dinero en su tarjeta y cuando busca utilizarla o retirar de nuevo, le han dicho que su cuenta está en ceros.

La mujer dijo que la complicación mayor ha sido que desde hace un año, cuando perdió su tarjeta luego de dejarla olvidada en la caja de un supermercado y al volver por ella le dijeron que ahí no estaba, reportó el extravío y solicitó la reposición, sin embargo, ha pasado un año pero un no le han entregado su documento.

“Yo no tengo tarjeta, entonces fui a sacar una, me dijeron que me la daban para enero, la fui a hacer y no estaba hecha, no me han avisado; yo usaba mi tarjeta, luego compraba mandado y dejaba según yo para la otra semana y nada que ya no había; es mejor venir aquí al banquito porque aquí se lo dan completo a uno”, explicó la señora García.