Ciudad Juárez.- Autoridades se movilizaron esta mañana tras el reporte de un presunto cuerpo encobijado con un narco mensaje en las calles Año 1668 y Fray Antonio de Arriaga, de la colonia Manuel J. Clouthier, frente a una maquiladora y un parque.

Al llegar al lugar, policías estatales confirmaron que se trataba de un perro envuelto en una lona, descartando que hubiera personas involucradas.

El hallazgo generó alarma entre vecinos y transeúntes, quienes dieron aviso inmediato a los números de emergencia.

El animal quedó tendido sobre la terracería, desprendiendo olores fétidos.