Peligro: Poste a punto de caer en la colonia 16 de Septiembre

Ciudad Juárez.- Vecinos de la colonia 16 de Septiembre denunciaron un poste a punto de caer.

La infraestructura perteneciente a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) está situada en el cruce de la calle Isla Elva y Viaducto Díaz Ordaz.

Los vecinos mencionaron que el poste aún sostiene cables de alta tensión con corriente, por lo cual, consideran esta situación un peligro.

Ante los riesgos, los vecinos realizaron un llamado a la paraestatal para que realice la reparación pertinente.