Ciudad Juárez.– Cuando en el supermercado una ama de casa ve el kilo de tomate alrededor de los 70 pesos, la cebolla a 60, el elote a más de 10 pesos la pieza, la calabaza llegando el kilo a 85 pesos, no imagina que el origen del encarecimiento puede ser el cambio climático, pero para los productores de campo y sus distribuidores es claro el problema.

Marcos Martínez, presidente de la Central de Abastos en Ciudad Juárez, explicó que el común denominador de la carestía y desabasto de estos productos tiene que ver con los cambios climáticos que se han experimentado y que afectan al campo y su producción.

Los productos se manejan por regiones, por ejemplo, no hay sandías en estas alturas del año cerca de la zona, entonces se traen de Campeche. Allá cuestan a 3-4 pesos, su precio es económico, pero traerlas a Juárez podría aumentar su precio a 10, por el flete, algo que el distribuidor reconoce que pasa todos los años.

“Ahorita lo que nos está afectando principalmente el clima atípico, estos fenómenos que están sucediendo, que El Niño y esas cosas cambian mucho, porque no estábamos acostumbrados a que nos llegaran estos climas tan drásticos y nos cambian todo, la agricultura se basa en el clima, estamos bien golpeados”, explicó Martínez.

En el país hay productores con contratos firmados para exportar tomate a EU y ellos tienen que venderlos exclusivamente ahí, no puede faltarle un tomate a una hamburguesa, cuando la producción no alcanza para cubrirlos, entonces se debe optar por cumplir.

“Como no hay suficiente porque el clima hizo pedazos las regiones, entonces se escasea y así pasa con todo”, dijo el comerciante, quien además agregó que no solo son caros sino con menor calidad, pues el clima no deja crecer el producto, cuando les llega el agua o frío, se detiene el crecimiento.

“La cebolla es uno de esos ejemplos, pues ya completaron una temporada de cebollas americanas, importadas -explicó el líder de la Central- normalmente no dura tanto tiempo la temporadita de cebollas americanas, porque todo el año hay mexicanas, pero ¿qué pasó? hizo estragos en Sinaloa y Sonora, y pues a traer cebollas americanas, porque las mexicanas, las buenas que sacan van directamente a exportarse, entonces no hay suficiente para el mercado nacional”, agregó Martínez.

Otro de los ejemplos extremos de los estragos tiene que ver con la producción de calabacitas e incluso con la sandía que estuvo comprándose hasta 18 pesos el kilo.

“Hace dos semanas tuvimos calabacitas a 85 pesos, en la historia habían valido tanto, de lo más barato y básico, apenas rondan por los 10 pesos y ya están caras, qué hacen los negocios con estos precios, pues no meten calabacitas, ni tomates, ni cebollas, pero son básicos, entonces tenemos un problema que nos afecta a todos en general, básicamente la clave es el clima”, expuso Martínez.

De acuerdo al dirigente de la Central de Abastos, esta crisis ya va de salida (aproximadamente en dos semanas podría normalizarse los precios) y los primeros avisos de que los precios de estos productos del campo empezaran a disminuir ya se empiezan a notar.