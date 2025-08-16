Ciudad Juárez.- Con la entrega de seis calles pavimentadas, el Gobierno Municipal mejoró la movilidad de cientos de familias de diferentes colonias y fraccionamientos, al conectarlos con vialidades principales.

El alcalde Cruz Pérez Cuéllar realizó un recorrido para la entrega de las vialidades, acompañado de los directores de Obras Públicas; Servicios Públicos; Limpia; Alumbrado y la Coordinación General de Seguridad Vial, con las respectivas acciones de cada dependencia.

“Hacemos la entrega de seis calles con una inversión de 30 millones de pesos, solo este sábado. Estamos permanentemente entregando obra para las y los juarenses”, declaró el presidente municipal.

Las vialidades fueron rehabilitadas a través de diferentes programas como el de Mejoramiento de Vialidades con recurso del recabado con la regularización de vehículos chuecos con el programa federal del Registro Público Vehicular (Repuve).

Bajo este programa se entregaron las calles Pafos y Algodonero en el suroriente, dando conexión a las familias de los fraccionamientos ubicados entre Waterfill y Gómez Morín.

Mientras que en el sur de la ciudad se pavimentó con método de fresado y carpeta asfáltica la calle Santa Bárbara, conectando la calle Vía Láctea y el bulevar Zaragoza. Ahí se instalaron ocho luminarias de la calle y 30 más de calles aledañas.

A través de recurso de Presupuesto Participativo 2024 se entregó la calle Cuauhtémoc a los vecinos de la colonia Manuel Valdez, en el sector conocido como Zaragoza. En esa zona también se intervino con reparación y equipamiento de alumbrado público.

Y a través de una gestión realizada por vecinos de la colonia Campestre Virreyes, se pavimentaron las calles Libia y José María Bucareli que conectan las calles del interior de la colonia con el buelvar Zaragoza y la avenida Tecnológico.