Ciudad Juárez.– Con la pavimentación de las calles Libia y José María Bucareli, el Gobierno Municipal mejoró el acceso a la secundaria Federal número 12 en la colonia Campestre Virreyes.

El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar realizó hoy un recorrido por diferentes colonias para la entrega de vialidades que fueron pavimentadas y rehabilitadas.

“Hacemos una entrega más de calles. El día de hoy nos acompañan los y las vecinas. Nos comparten que nada estaba pavimentado”, expresó el edil al presentar la obra terminada.

“Estamos muy agradecidos, quedó muy bonita la calle, hasta alumbrado público y se ve muy bonita en la noche. Le agradecemos por habernos escuchado en la petición que le hicimos”, compartió en su mensaje de agradecimiento al presidente una de las vecinas que solicitaron la intervención.

Daniel González, director de Obras Públicas, informó que la intervención se realizó bajo el modelo al que han denominado “calles completas” En la que se rehabilita desde las conexiones de agua a los domicilios, el concreto hidráulico y las guardas de banquetas.

”Tenemos 4 mil 200 metros cuadrados de construcción, banquetas, conexión de agua potable y alcantarillado. Una inversión de 17 millones de pesos”, el director González.

Por parte de la dependencia de servicios públicos municipales, se reportó el retiro de 25 toneladas de basura y escombro; cinco luminarias rehabilitadas, 11 instaladas y en las calles aledañas 30 instaladas.

Por parte de la coordinación General de seguridad Vial se informó la pinta de 826 metros lineales para la delimitación de carriles, así como la pinta de cruces peatonales y la colocación de señalética vial de alto gráfico.