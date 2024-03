Participación ciudadana, el reto para organizar la elección en Juárez

Ciudad Juárez.- El proceso electoral avanza y en estos momentos el reto para los organizadores: Instituto Nacional Electoral (INE) y el Estatal Electoral (IEE), es convencer a la gente de la importancia de la participación ciudadana en la organización del proceso que es clave incluso antes del llamado al voto.

"Es un trabajo muy gratificante porque ayudas a armar las elecciones y le das validez a la democracia", así calificó Antonio Martinez, vocal de Capacitación del Distrito 04 del INE, el papel ciudadano los trabajos previos de la elección.

En las diferentes juntas distritales (01, 02, 03 y 04) del INE, siguen abriendo convocatorias para completar la cantidad de Capacitadores Asistentes Electorales (CAE's), que son los responsables de notificar, sensibilizar y capacitar a los ciudadanos que resultan sorteados para participar como funcionarios de casilla el día de la elección.

De acuerdo a Constantino Suárez Arias, vocal Ejecutivo del Distrito 04 del INE, regularmente el arranque de las convocatoria para seleccionar al personal de capacitación y notificación es problemático, sin embargo en esta elección ha sido más.

Para el funcionario electoral, las razones son diversas, por ejemplo los salarios no son tan competitivos, lo que afecta en la cantidad de aspirantes, ya que (aquí) hay mucha oferta de trabajo y sueldos más altos; también hay una merma en las fuentes temporales de las que disponían en cuanto a aspirantes, explicó.

Claudia Sánchez

"Inegi también tiene personal temporal, pero pasa que ellos ahora les dan la plaza laboral, entonces quienes trabajaban con ellos y nosotros (en diferentes temporadas) ya no lo hacen, todo eso nos va limitando también", refirió Suárez Arias.

El vocal ejecutivo del INE destacó que la problemática con las contrataciones es similar en la parte norte del país.

"Estamos batallando más que de costumbre, no quiere decir que sea desesperado, pero vamos a salir bien; buena parte del Norte tiene este problema, pero no es un foco rojo es un foco amarillo, es algo con lo que debemos de tener precaución", expuso el funcionario electoral.

La labor de terminar con la contratacion de CAE's se empalmó para el INE con la primera parte de los trabajos de notificación y capacitación de ciudadanos, que de acuerdo con el vocal de capacitación del distrito 04 no están en riesgo por lo limitado de los capacitadores.

Para esta primera parte de sensibilización ciudadana, los CAE's deben convencer por lo menos a nueve ciudadanos por casilla, es decir: un presidente, dos secretarios, tres escrutadores y tres suplentes generales, y contar por lo menos con el doble de estas asignaciones antes del 31 de marzo.

Es así que si se requieren como funcionarios para el día de la elección a nueve ciudadanos por casilla; se instalarán 2 mil 231 casillas en Juárez y deberán convencer al doble de las 20 mil 079 personas, es decir un total de 40 mil 158 ciudadanos que accedan a ser parte de este proceso democrático.

Esto sucede mientras que en la Asamblea Municipal de Elecciones en Juárez (AMEJ) está convocando a ciudadanas(os) que se interesen en integrar las Asambleas Distritales Auxiliares, que son equipos integrados por una o un presidente, secretario y cuatro ciudadanas o ciudadanos (cada una), que apoyarán los trabajos de cómputo y conteo de las elecciones distritales, que son nueve en Juárez.

"Las asambleas distritales cuentan, computan, recuentan y verifican dos distritos cada una, en el caso de Juárez, mientras que la asamblea municipal hace lo mismo con un distrito, terminada esa tarea acompañan en el proceso y resuelven lo que vaya surgiendo", explicó Olga Hernández, presidenta de la Asamblea Municipal de Elecciones en Juárez, quien destacó que el plazo para postularse cierra el próximo 12 de marzo.

Aprovecho y hacemos la invitación para que se postulen para participar en esta convocatoria, para que colaboren con el proceso integrándose, como consejeros (as), presidentes (as) o secretarios (as) de estas asambleas", dijo la presidenta.