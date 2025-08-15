Participa alcalde en diálogo con jóvenes en la Cámara de Diputados

Ciudad Juárez.- Durante un encuentro encabezado por el diputado Ricardo Monreal Ávila en la Ciudad de México, el alcalde de Ciudad Juárez Cruz Pérez Cuéllar presentó los principales logros de su administración, destacando avances históricos en educación, seguridad y participación ciudadana, informó un comunicado.

Informó que se han intervenido 531 escuelas públicas, beneficiando a más de 328 mil estudiantes, con una inversión de 642 millones de pesos. También se entregaron paquetes escolares a mil 164 planteles y, a partir del próximo ciclo, se distribuirán loncheras a 48 mil niños de preescolar. Además, se han construido 121 domos escolares con una inversión de 236 millones de pesos.

En materia de participación ciudadana, señaló que Juárez lidera a nivel nacional en presupuesto participativo, con 460 proyectos y una inversión de más de 2 mil millones de pesos, sin generar deuda.

En seguridad, subrayó que la ciudad ha logrado reducir delitos de alto impacto, pasando de ser una de las más violentas a una comunidad más resiliente y solidaria. También destacó la entrega de 8 mil 443 becas universitarias, con una inversión de 31 millones de pesos en siete instituciones locales.

El alcalde concluyó su intervención atendiendo dudas de jóvenes asistentes y compartiendo detalles de otros programas en beneficio de la población fronteriza.