Ciudad Juárez.– Con misas, rezos, danzas, música y fiesta, este domingo se celebra a San Lorenzo, mártir patrono de los diáconos, quien fue inmortalizado por su martirio al ser colocado con vida sobre una parrilla incandescente.

San Lorenzo es uno de los mártires más venerados en la Iglesia Católica. Su muerte ocurrió en el año 258, debido a que se negó a entregar los bienes eclesiásticos a la autoridad imperial bajo el mando del emperador Valeriano. Lorenzo distribuyó esos bienes entre los pobres, cumpliendo así su función de administrar los recursos de la iglesia y atender a los necesitados.

Decenas de grupos de matachines han visitado la parroquia de San Lorenzo, algunos permaneciendo durante la madrugada de este domingo, junto con fieles devotos del patrono de los archivistas y tesoreros.

Además de celebrar con devoción y oraciones, los seguidores acuden al altar para pagar sus famosas “mandas”, pues existe la leyenda de que San Lorenzo, considerado un intercesor milagroso, también es temido por su supuesta capacidad de reprender con fuego a quienes no cumplen sus promesas.

Frente a la parroquia se instala la tradicional Feria de San Lorenzo, que ofrece antojitos mexicanos, artesanías, bebidas, postres, juegos mecánicos, rifas, música y un ambiente cien por ciento familiar.

Este domingo 10 de agosto se realizarán misas cada dos horas, desde las 8:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. A través de la página oficial de Facebook “Parroquia de San Lorenzo” se mantendrá informada a la comunidad sobre las actividades del día.