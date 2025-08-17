Ciudad Juárez.- El director de Parques y Jardines, Daniel Zamarrón, informó que para retirar un árbol ubicado en propiedad privada se requiere presentar una solicitud formal en la que se establezca el motivo de la petición, así como documentación que acredite la propiedad del inmueble.

“Es básicamente una solicitud estableciendo el motivo por el cual se quiere retirar el árbol. Los motivos pueden ser, por ejemplo, una afectación si el árbol está cerca de una vivienda o una barda comprometida por la raíz”, explicó.

De acuerdo con el funcionario, el trámite puede realizarse de manera digital o de forma impresa en las oficinas de Parques y Jardines. Se solicita un comprobante de domicilio y una identificación oficial que coincida con la dirección del predio para confirmar que el solicitante es propietario del lugar.

Zamarrón señaló que el retiro de árboles ocurre con cierta frecuencia, principalmente en casos de remodelaciones de viviendas, construcción de cocheras o daños a la infraestructura por raíces que afectan bardas o tuberías.

Respecto a la posibilidad de trasplantar los árboles a otra ubicación, el director comentó que este procedimiento es muy limitado debido al tamaño y extensión de las raíces en ejemplares adultos. “Cuando están en una jardinera exterior y ya tienen un tamaño importante, la raíz está demasiado extendida. Para poder retirarlos habría que romper la banqueta o la calle, y aun así es muy complicado”, dijo.