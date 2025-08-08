Ciudad Juárez.– Como parte de las mejoras que se han realizado en el Parque Central, administradores y coordinadores del lugar implementaron la colocación de dispensadores de alimento para los patos que habitan en el sitio.

Yosi Alzuarte, representante de comunicación del parque, mencionó que este plan fue implementado recientemente, y que, con la ayuda de un biólogo, se buscó asegurar que los dispensadores contaran con el alimento adecuado, funcionando como un “snack” para los patos, más no como una porción sustitutiva de su dieta diaria.

Los visitantes podrán vivir la experiencia de alimentar a los patos de manera saludable y responsable, ya que comúnmente se les suministra comida chatarra, frituras, tortillas y otros productos que alteran su dieta, provocándoles enfermedades y afectando su sistema digestivo.

Alrededor del lago se colocaron ocho dispensadores con la intención de cubrir los puntos estratégicos de mayor afluencia en el Parque Central.

El uso de las máquinas es sencillo: se introducen cinco pesos y se libera el alimento. Lo recaudado será destinado a la compra de más alimento para los patos. Se pide a la comunidad ser considerada, ya que la mayoría de estos animales son residentes del lugar; sin embargo, también hay ejemplares migrantes, por lo que se busca mantenerlos en buenas condiciones de salud.