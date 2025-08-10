Pareja huye en motocicleta tras ataque armado; muere hombre

Ciudad Juárez.- Luego de ser emboscados por sujetos armados, una pareja huyó de un ataque armado perpetrado la tarde de este domingo.

El hecho doloso ocurrió en el cruce de las calles Basaseachi Oriente y Privada Guachochi de la colonia Villa Residencial del Real.

Testigos dijeron que los agresores dispararon contra las víctimas cuando salían de su domicilio.

Para tratar de salvar su vida, ambos subieron a una motocicleta y huyeron.

El vehículo avanzó unos metros, ya que el hombre que conducía perdió la vida y ambos cayeron.

La mujer fue atendida por paramédicos de Rescate Municipal que la llevaron a un hospital.

La zona alrededor del ataque quedó acordonada por la Policía Municipal mientras que la Fiscalía General del Estado (FGE) investigó el hecho doloso.