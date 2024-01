Pareja es vinculada a proceso por feminicidio en grado de tentativa

Ciudad Juárez.- La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, informó que obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado en contra de los imputados Saúl C. H. y María Raquel C. H., y/o Raquel C. H., por los delitos de feminicidio agravado en grado de tentativa, violencia familiar, lesiones y daños, cometidos el 25 de diciembre de 2023, en Ciudad Juárez.

“El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Homicidio de Mujeres por Razones de Género, expuso datos de prueba que establecen que las parejas de imputados cometieron agresiones físicas, psicológicas y patrimoniales a su víctima, a quien lesionaron con un objeto punzante, además de intentar arrollarla con un vehículo, en hechos registrados en una vivienda de la colonia Juárez”, explicó el documento.

Se agregó que tras las investigaciones ministeriales se obtuvieron las órdenes de aprehensión con las que el pasado jueves 18 de enero, fueron detenidos por elementos de la Agencia Estatal de Investigación.

“Esta representación consiguió que el Juez de Control resolviera la situación jurídica de ambos imputados, sujetándolos a un proceso penal que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva”, informó el documento.