Pagan juarenses 13 mil pesos por 2 boletos para ver a Grupo Firme

Ciudad Juárez.– Desde las primeras horas de este jueves 4 de septiembre, seguidores juarenses de Grupo Firme se dieron cita a las afueras de las oficinas de Credi Boletos para ser de los primeros en garantizar su lugar en la próxima presentación de la banda en esta ciudad.

En punto de las 10:00 de la mañana las puertas de las oficinas comenzaron a recibir a sus clientes, quienes estaban dispuestos a pagar lo que fuera por ver a su grupo musical favorito.

Uno de los compradores compartió para Net Noticias que realizó el pago de 13 mil pesos por dos boletos, sin embargo aseguran que el concierto valdrá la pena, pues desde hace años Grupo Firme no se presentaba en esta frontera y no se perderían la oportunidad.

Credi Boletos hace énfasis en estar al pendiente de las redes sociales para conocer todos los detalles de esta y el resto de las presentaciones que serán parte de Expogan Juárez 2025, además de evitar caer en fraudes y verificar las páginas oficiales de la boletera.