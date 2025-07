Ciudad Juárez.– Esta mañana, padres de familia y maestros de la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, ubicada en la colonia Ex Hipódromo, se manifestaron en contra del nombramiento de Ana Luisa Cruz Ramos como nueva directora del plantel. La protesta se llevó a cabo a las 9:00 de la mañana en las instalaciones de la escuela, donde también se recabaron firmas para exigir su destitución.

Los inconformes señalaron que Cruz Ramos ha sido removida de al menos cinco escuelas debido a su trato autoritario y a la falta de acción ante casos de acoso escolar. Padres como Brenda Gómez expresaron su preocupación:

“Nos hemos estado manifestando y hemos hecho comunicados por el grupo de WhatsApp de los padres, porque no estamos de acuerdo con la directora que quieren poner. Ella ya estuvo en la Teniente Coronel Modesto Arizpe y en otras cuatro escuelas más. Nos enteramos de sus antecedentes y no queremos que aquí pase lo mismo.”

Gómez agregó que el ambiente actual con los docentes es positivo y temen perder esa armonía:

“Ha hecho correr a varios maestros, y nosotros estamos muy a gusto con los que tenemos. Queremos seguir procurándolos, tanto a los alumnos como a los docentes. En otras escuelas ha habido casos de bullying y ella no ha hecho nada.”

Por su parte, Kristen Bosch, otra madre de familia, mencionó:

“Todos mis hijos han estado en esta escuela y ahora también mis nietos. Me enteré por exmaestros que nos iba a tocar ella como directora, porque tengo contacto con maestros desde hace más de 20 años. Entonces la empecé a buscar en Google para ver cómo era, y me encontré con todos los problemas que ha tenido. La verdad, no la queremos aquí.”

Los padres anunciaron que continuarán con las acciones de protesta en los próximos días, mientras recopilan más firmas para solicitar formalmente que no se le otorgue el nombramiento a Cruz Ramos. La comunidad educativa espera una respuesta por parte de las autoridades escolares.