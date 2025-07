Ciudad Juárez.– Padres y madres de familia se manifestaron esta mañana a las afueras de la guardería Gussi, ubicada en la calle Constitución y Tepeyac, colonia Cuauhtémoc, para exigir justicia ante múltiples denuncias por presunto abuso sexual infantil ocurrido dentro de la institución, operada bajo convenio con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Con carteles, mantas y consignas como “Justicia para las infancias” y “Los niños no se tocan”, más de 40 personas se concentraron de manera pacífica para visibilizar lo que consideran una cadena de negligencia, violencia institucional y omisión por parte de las autoridades.

“Es momento de alzar la voz”, expresó una de las madres afectadas, quien denunció que hasta el momento existen 11 carpetas de investigación por violación agravada a niños de entre 1 y 4 años. Según su testimonio, el cierre de la guardería fue informado de manera ambigua por la directora, mediante correos electrónicos, sin detallar las razones reales detrás de la clausura.

La situación se dio a conocer públicamente cuando una madre decidió romper el silencio y denunciar en medios de comunicación el abuso cometido contra su hija. A partir de esa denuncia, otros padres comenzaron a llevar a sus hijos a revisión médica, resultando en más casos confirmados.

Testigos aseguran que varias empleadas de la guardería, incluidas maestras, enfermeras y directivas, se encuentran “escondidas” y han abandonado sus domicilios tras conocerse las acusaciones. También se reporta que algunas bloquearon o eliminaron de redes sociales a padres con los que mantenían contacto.

“El daño no solo se lo hacen a nuestros hijos, nos lo hacen a todos como familia. No podemos dormir, no hay paz, sabiendo que estas personas siguen libres”, declaró otra madre durante la concentración.