Padre de Esmeralda Castillo recibe Honoris Causa

Ciudad Juárez.- El señor José Luis Castillo, padre de Esmeralda Castillo, quien desapareció en las calles de esta frontera en 2009, recibió este sábado el doctorado Honoris Causa por su incansable búsqueda de su hija.

La Escuela de Estudios Superiores en la Ciudad de Chihuahua otorgó este título honorífico por su destacada labor. A lo largo de los años, Castillo se ha instruido en temas de perspectiva de género y derechos humanos, además de haber apoyado a otras madres buscadoras.

El título fue entregado en Chihuahua capital por parte de dicha Escuela Superior.

Esmeralda Castillo desapareció el 19 de mayo de 2009, cuando descendió de un camión de transporte público en el cruce de las calles Rafael Velarde y Vicente Guerrero, en la Zona Centro, para abordar otra unidad de transporte público, pero no se volvió a saber de ella. Desde entonces, su padre no ha dejado de buscarla, portando día tras día una lona en el pecho con el lema “No me olviden, falto yo”.

