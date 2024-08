Padecen juarenses calor y falta de agua en varias colonias

Ciudad Juárez.- Ante las altas temperaturas que se registran en la ciudad, juarenses sufren baja presión o la falta de agua en colonias como Parajes del Sur, Madero o Riberas del Bravo, quienes se han visto obligados a implementar diversas medidas como almacenar agua, comprar garrafones o instalar sistemas que les permitan tener abasto suficiente del líquido para realizar sus actividades cotidianas.

Según el reporte del Sistema Meteorológico Nacional (SMN), en la región norte del estado, la semana pasada las temperaturas superaron los 35 grados centígrados. En tanto que el pasado martes y miércoles el termómetro superó los 38 grados centígrados en Juárez, de acuerdo al pronóstico de la Dirección de Protección Civil Municipal.

A través de un sondeo realizado por Netnoticias, el señor Juan Avendaño, residente del fraccionamiento Parajes del Sur, mencionó que hay partes del sector en donde no llega el agua, pues tienen muy baja presión, e incluso no cuentan con el servicio hasta por dos días, por lo cual deben estar atentos para acumular agua en botes, sin embargo “el recibo llega mensual y completo”.

Indicó que ante las altas temperaturas han tenido que aguantarse el calor, comprar galones de agua o acudir con familiares para poder bañarse e ir a lavandería, lo que representa para ellos un gasto adicional.

Martha Pérez declaró que, en la colonia Tierra Nueva etapa I y II, así como en Portal del Roble, no tienen agua desde la mañana hasta la noche, por lo que deben hacer acopio del líquido durante las noches y madrugadas, pero el recibo llega muy puntual, por lo que dijo que no lo entiende si no llega el agua.

Además Claudia Roció Jiménez, residente de la colonia Hidalgo, señaló que tiene poco más de una semana con baja presión del agua a cualquier horario, motivo por el cual han tenido que almacenar, y espera que se corrija pronto esta situación.

También en la colonia Madero tienen baja presión del agua, y a veces también falta de energía eléctrica. La colonia Luis Echeverria es otro de los sectores que presenta constantemente cortes de agua, señaló la señora Manuela.

Rubén Rodríguez mencionó que, en Riberas del Bravo etapa I, presentan baja presión en ciertas horas del día y en la madrugada, por lo cual durante este verano han sufrido por el calor, ya que el agua no alcanza a llegar a los depósitos del aire. En ese sentido, pidió a las autoridades que intervengan ante la Junta de Aguas para que resuelvan estas problemáticas.

Malas condiciones de la infraestructura hidráulica

Por su parte, el director ejecutivo de la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, Sergio Nevárez Rodríguez, declaró que en ciertos sectores de la ciudad se cuenta con una mala infraestructura y debido a la sobredemanda, provoca que los pozos fallen, y en algunos otros se registran problemas de volumen.

Indicó que entiende las molestias de los usuarios, pero que esta situación se debe a las malas condiciones de la infraestructura hidráulica, las condiciones climáticas, aunado a la falta de lluvias, sin embargo, dijo es muy complicado hacer pozos de respaldo.

En cuanto a los cortes de servicio, dijo que están dando solo 15 días de tolerancia para regularizar sus cuentas, y que están llegando a zonas donde la gente “tradicionalmente” pensaba que podría esperar hasta seis meses para pagar el agua.

“La única razón que tenemos para que la gente respete y valore el agua, es siendo responsable con su recibo, y la única manera como lo hace responsable es el corte, y eso pasa con todos los servicios”, declaró Nevárez Rodríguez.

Por lo que comentó, no entiende por qué quieren negociar con el agua. Sin embargo, las personas que pagan su recibo a tiempo, no tienen por qué tener problemas.

Detalló que cuando inicio su administración, la Descentralizada tenía un registro de 480 mil usuarios, actualmente van 497 mil cuentas, ya que al menos 17 mil estaban conectados de manera clandestina o tenían cuenta fija, por lo cual aseguró están avanzando en este tema.

En cuanto al rezago en la eficiencia del cobro es del 75 por ciento, cuando anteriormente era del 62 por ciento. Sobre la cartera vencida, comentó que han recuperado cerca del 20 por ciento de la deuda cobrable.

Además, destacó que en la administración pasada de la JMAS, durante cinco años se invirtieron mil 500 millones de pesos, sin embargo solo el año pasado se destinaron mil 500 millones de pesos, y en este 2024, se destinarán mil 400 millones.

En este sentido, pidió a la comunidad utilizar el líquido vital de forma responsable y cuidarla, regar áreas verdes solo durante los horarios permitidos, evitar lavar su automóvil con la manguera, así como las banquetas, y evitar conectarse de manera ilegal.

Quejas por falta de agua en la CEDH

En tanto que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) informó que en lo que va del año se ha registrado solo una queja (el pasado 11 de junio) por restringir, suspender, retrasar o brindar deficientemente el servicio en materia de agua, sin embargo, esta fue atendida de inmediato por parte de la Descentralizada, dio a conocer Zulay Abbud Esparza, titular de la CEDH en Juárez.

Al ser cuestionado sobre el tema, Nevárez Rodríguez señaló que es difícil otorgar agua en sectores donde no hay la infraestructura, y donde si la hay no llegan las quejas.

“Si vas y te instalas en donde dice 'lea la biblia', pues obviamente ahí no va a haber infraestructura de agua y luego vas y me pones una denuncia, porque no tienes agua, no había cuando llegaste, y eso es lo que está pasando con estas denuncias, las denuncias de los lugares donde ya tenemos infraestructura no llegan, porque mal que bien, el agua que tenemos es 24/7, no como en Chihuahua o en otros lugares de México, que ya les dan un horario y unos días para tener acceso al agua”, puntualizó el director ejecutivo.

Si usted tiene problemas con la presión del agua o falta de servicio, se puede comunicar al 073, a la opción 1, o bien reportarlo a través de las redes sociales de la JMAS Juárez.