Orgullo mixteco: Faviola Vásquez Tobón, una líder en la frontera juarense

Ciudad Juárez.– Nunca hubiera imaginado, esta niña que nació en San Andrés Montaña, municipio de Silacayoápam, Oaxaca, que su vida transcurriría a miles de kilómetros de ahí, cuando sus padres migraron a Ciudad Juárez y después de ir y volver, a partir de los siete años, esta frontera ha sido su hogar.

“La primera vez que llegué a Juárez, tenía seis años. En mi comunidad, los hombres tienen la obligación de regresar cada determinado tiempo para cubrir cargos comunitarios o de mayordomía, así que nos fuimos al poco tiempo de estar aquí para que mi papá cumpliera y perdí un año escolar”.

“Tengo tres hermanos y soy la única que nació en la comunidad mixteca. Gracias a las redes migratorias y el paisanaje llegamos a esta frontera, aquí teníamos a una tía. Mi papá se dedicó un tiempo al comercio de artesanías y dulces”.

“Tengo algunos recuerdos de cuando vivía en Oaxaca, durante los recesos en la escuela ¡podía ir a mi casa a comer! La comunidad se conformaba de solo 150 personas, debido a la migración”.

“Mi casa es la de una familia tradicional y crecí con la cosmovisión de una mujer mixteca, pero en la calle soy una juarense”.

El choque de culturas fue complejo para ella, aunque no tomó consciencia de ello hasta que fue adolescente, “los niños son maliciosos y durante la escuela evidenciaban nuestras diferencias culturales, físicas y de uso de la lengua, ya que al principio se me dificultaba pronunciar algunas palabras y más que curiosidad en ellos, provocaba burlas. Pero la verdadera discriminación comenzó en mi adolescencia, como un escudo para evitar la violencia dejé de hablar la lengua mixteca, experimenté una ruptura cultural y un autorechazo a mi identidad. No tenía el nivel de consciencia de hoy, ahora me siento una mujer mixteca-juarense. El entender y valorar mis raíces es algo reciente, de unos 10 o 12 años para acá, que pude estudiar más el tema cultural y me cuestioné: ¿por qué soy yo quien debe perder mi lengua para adaptarme?”.

Adaptación y cultura

En las comunidades mixtecas, como se comentó anteriormente, todos los varones tienen cargos comunales que son obligatorios de atender, si lo desean pueden renunciar a cumplirlos, pero con ello pierden todos los derechos de su familia dentro de la comunidad. Las mujeres, por otra parte, solo participan en la organización de las fiestas patronales. Los padres de Faviola para permitir que sus hijos estudiaran, decidieron no regresar, optando por pagarle a un tío para que cumpliera los cargos comunales y de mayordomía que le correspondían al padre de familia, manteniendo de esa manera intactos los derechos de participación comunal de la familia y pudiendo regresar cada vez que así lo deseen, ya que sus obligaciones están cubiertas y para ellos esto es muy importante, porque al cuestionarla, sin dudarlo, responde: “En la comunidad, ¡te sientes tú!”.

“Cuando era más joven quería estudiar Trabajo Social, quería hacer trabajo comunitario y buscar visibilizar y solucionar los problemas a los que me enfrentaba, pero me convencieron de estudiar Administración de Empresas. Me gustaba, pero no me llenaba, aun así, concluí la carrera y posteriormente hice una maestría en Trabajo Social. Ahora diseño proyectos, hago investigación, trabajos de campo, sin quererlo, ambas carreras que se complementan para hacer lo que me gusta”.

“Al salir de la universidad empecé a trabajar en proyectos independientes y cuando hice la Maestría, conseguí trabajo en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), en el área de Cultura, estuve ahí durante dos años, ahora soy nuevamente trabajadora independiente, doy cursos y capacitaciones y en Recursos Humanos en el Municipio”.

Compartiendo raíces

“El tiempo que trabajé en la UACJ, estuve en el Área de Pueblos Originarios, dentro del sector de Culturas Populares y mi trabajo consistió en visibilizar las culturas indígenas, revalorizarlas. Busqué que se dejara de desestereotipar o folclorizarlas, organicé talleres para que, por ejemplo, las personas entendieran que el vestuario de una comunidad indígena no es simplemente un traje, si no que significa cosas”.

“Aprendí a través de estos talleres que es sumamente complejo tratar de revalorizar a las comunidades a través de personas capaces de compartir la realidad indígena y que no tengan solo la postura del ‘dame’, fue fuerte enfrentarme con que a ellos no les interesaba cambiar ese concepto. Por siglos nos vendieron la idea de que solo servimos para estereotipos, para causar lástima y eso hace que permitan seguir siendo usados y manipulados, mi comunidad es más de cuestionamientos. En Juárez aproximadamente somos 30 familias mixtecas”.

“Yo soy parte de dos culturas, aunque soy más fuerte en mi área mixteca, analizo y reflexiono para usar lo que me sirve más de cada cultura”.

“Yo soy parte de dos culturas, aunque soy más fuerte en mi área mixteca, analizo y reflexiono para usar lo que me sirve más de cada cultura. La migración ha modificado usos y costumbres de la comunidad positivamente, porque las mujeres ahora se acercan a tener capacitaciones y obtener becas, la mayoría de los hombres se dedican a la música y ese es un ambiente dañino, por el consumo de alcohol, por ello ahora debemos de generar conciencia para comprender las cosas relacionadas a la violencia y evitarlas”.

Las fronteras

“Vivir en la frontera, ha roto mi forma tradicional de vestir, debería de ser una mujer ‘tapadita’ pero uso faldas cortas, el comentario de la comunidad es ¿quién te va a tomar en serio vistiendo así? ¿qué van a pensar de ti? Ahora, dentro de mi familia sigue molestándoles, pero ya lo aceptan; recientemente en un viaje a mi comunidad, generaron memes ofensivos sobre cómo vestía y que somos grandes para seguir solteras. Aunque esa realidad ya no me afecta porque está a más de 2 mil 200 km de aquí, me preocupa por mis padres”.

¿Y qué le falta a esta mujer mixteca-juarense que ha conseguido un alto nivel académico, espacios de trabajo interesantes y que se ha impuesto sobre el qué dirán para ser como desea ser?

“Tengo la idea de impactar vidas, quiero crear una asociación civil para contribuir a la sociedad, un proyecto no asistencialista, para ello debo buscar la profesionalización en el tema, en ella quiero atender no solo a mujeres indígenas sino fortalecer el empoderamiento femenino. Como mujer, necesito ser más libre y plena, viajar, abrir mis perspectivas. Quiero que las personas redimensionen a las comunidades indígenas, que dejen de vernos como objetos de folclor, que le den valor a la mezcla cultural que ofrece nuestro país”.

¿Qué reflexión puede dejarle Faviola a otras mujeres que, como ella, se enfrentan a obstáculos solo por ser como son? “El camino parece difícil, pero no debemos perdernos, hay que seguir a nuestro corazón, si eso te da la paz ¡hazlo! Si algo he aprendido es que siempre van a hablar, nos vamos a ir de este mundo y si sigues lo que te gusta dejarás huella. Tu cuerpo va a irse, pero tu trayectoria impactará a alguien. No dejes de ser tú misma: ¡sé tú! ¡sé imparable! ¡sé feliz!”.

Un llamado al respeto de tradiciones, costumbres, lenguas, vestimentas. No tengo más que agregar.