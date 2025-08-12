Ordena alcalde a reforzar supervisión de actividades extralaborales de policías

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar declaró que se reforzarán las medidas de vigilancia sobre los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), luego de los hechos registrados ayer por la tarde en Residencial Vilago, donde dos policías municipales fueran asesinados mientras escoltaban a una persona, sobre la cual existen versiones encontradas.

Pérez Cuéllar aclaró que los oficiales se encontraban en su día franco y no estaban en funciones, sin embargo, ordenó al secretario de Seguridad Pública, César Omar Muñoz, a reforzar la supervisión sobre las actividades extra laborales de los agentes.

“Eso no tiene nada de malo propiamente, pero sí resulta que estaban involucrados con el crimen, sí tiene muchas consecuencias. Vamos a estar pendientes de la investigación y dar toda la colaboración a la Fiscalía”, señaló.

Sobre que uno de los agentes llevaba consigo una pistola de la corporación, el alcalde indicó que es común que algunos policías porten su arma de cargo incluso fuera de horario, con la intención de protegerse, pero adelantó que revisarán esta práctica y tomarán las medidas necesarias.

El alcalde aseguró que a lo largo de su administración se ha dado de baja a 400 elementos y que los hechos recientes obligan a redoblar el esfuerzo y vigilar con lupa a toda la corporación.