Ciudad Juárez.- Con las manos elevadas al cielo, miembros de la Iglesia evangélica rezaron por el alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, y por todas las autoridades con el fin de que Dios los guíe en las decisiones y acciones que realicen por el pueblo.

El edil llegó acompañado de su esposa, Rubí Enríquez, a las instalaciones del estadio 20 de noviembre al evento denominado "Clamor por Juárez".

"Yo estoy convencido que la oración es muy poderosa, he dicho siempre que el pueblo evangélico hace mucho bien en nuestra ciudad y no solo con la oración sino también con actividades en pro del bien común y ese tipo de eventos me parece que son muy positivos para la ciudad", dijo el alcalde.