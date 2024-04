Opinan juarenses sobre el debate presidencial

Ciudad Juárez.- La realización del primer debate presidencial la noche del domingo dejó más dudas que respuestas en varios juarenses que sintonizaron el ejercicio realizado por el Instituto Nacional Electoral (INE) con el fin de comparar perfiles y propuestas.

Los temas discutidos por los candidatos, Jorge Álvarez Máynez de Movimiento Ciudadano; Claudia Sheinbaum de la coalición Sigamos Haciendo Historia (Morena-PT-PVEM) y Xóchitl Gálvez de la coalición Fuerza y Corazón por México (PRI-PAN-PRD) fueron Seguridad, Economía, Combate a la corrupción, Pobreza, Medio ambiente, Migración, Política exterior, Atención a grupos en situación de vulnerabilidad y Política y gobierno.

En un sondeo realizado por Netnoticias para conocer la opinión de los juarenses sobre lo propuesto y debatido por los candidatos a la Presidencia de la República, se encontró que, a pesar de que algunos de los aspirantes plantearon posibles soluciones a los problemas que aquejan al país, al final, muchos de los fronterizos quedaron con más dudas sobre por quién votar.

“Híjole, me dejó bastante que desear. No había congruencia entre las acciones de los candidatos y sus propuestas. No hubo mucho contenido; siempre dijeron lo mismo y se echaron la culpa entre sí. Me generó más dudas”, comentó Maximino Bautista.

Por su parte, Martín Bernal señaló que la discusión estaba centrada en las dos mujeres, pero afirmó que prefería votar por la candidata oficialista.

"No vi todo, pero vi los memes de Xóchitl, donde llegó en su bicicleta, también vi cómo atacó a Claudia a toda costa y sacó las fotos donde está con Corral, quien era del PAN. Pues votaré por la menos peor", dijo Daniel.

María, otra de las juarenses que vio el debate, expresó su apoyo hacia Sheinbaum Pardo. “Yo digo que Claudia fue la que tuvo mejores respuestas. Tiene más humanismo y creo que con ella México iría hacia un futuro mejor”, afirmó.

Por otro lado, Jesús comentó que el debate estuvo muy mal organizado, ya que no hubo buenas respuestas. “Más bien se lanzaron unos contra otros. Esperemos que el próximo esté mejor”.

Según el INE, el debate alcanzó más de 7.4 millones de reproducciones en Facebook; 536 mil 191 vistas en X, con 344 mil 214 espectadores; 823 mil visualizaciones en YouTube en español, 9 mil 800 en maya, 15 mil 800 en náhuatl, 34 mil 700 en tzotzil y 164 mil 300 en Lengua de Señas Mexicana.

Hasta las 10:00 de la noche, el hashtag #DebateINE fue retomado 470 mil 982 veces, considerando posteos originales y reposteos. El hashtag #Elecciones2024MX tuvo 24 mil 406 menciones, mientras que #ElINEestálisto, 348 menciones.

El segundo debate se realizará el 28 de abril en los Estudios Churubusco de la Ciudad de México. Las candidaturas debatirán sobre crecimiento económico, empleo e inflación; infraestructura y desarrollo; pobreza y desigualdad; y cambio climático y desarrollo sustentable.