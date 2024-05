Ciudad Juárez.- Al salir de una reunión con el equipo de ministerios públicos que llevan el caso de Isabel Cabanillas de la Torre, su madre Reyna de la Torre y su abogada dieron una declaración a los medios de comunicación para señalar inconformidades por omisiones y el nulo avance para esclarecer el asesinato y feminicidio.

Frente a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia (FEM) la señora Reyna exclamó que en los cuatro años tres meses solo ha recibido reportes de una misma línea de investigación que no han agotado y de la que se hizo un cateo al inicio de las indagatorias, sin ningún resultado.

“Nuevamente revictimización siguen tratándola de una drogadicta y puchadora; no haya nada y se niegan a dejar esa línea cuando hay otras líneas importantes, pero no quieren. Quizá porque es lo más fácil en Juárez. Ya no me voy a callar, a estas alturas a mí sí me salen con una cosa de esas no se las voy a aceptar (...) ha habido mucha negligencia. Es que no tienen nada, porque Isabel no andaba mal, en sus periciales que le hicieron cuando falleció no traía nada”, expresó la señora Reyna.