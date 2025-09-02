Ciudad Juárez.– Con entrega de lentes, revisiones dentales, información y orientación en temas como el pago de impuestos o la contratación de servicios, se lleva a cabo la Feria de Servicios Profesionales en los pasillos de las oficinas de Gobierno del Estado en Pueblito Mexicano.

El evento reunió a 23 colegios de profesionales y contó con la presencia del representante de la gobernadora Maru Campos Galván, Carlos Ortiz Villegas; el subsecretario de Educación, Maurilio Fuentes Estrada; la directora estatal de Profesiones, Sandra Elida Quintana; el presidente del Colegio de Arquitectos de Ciudad Juárez, Javier Iván Domínguez; y la presidenta de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Adriana Rodríguez Carreón.

“Reconocemos el apoyo y la generosidad de los colegios para brindar estos servicios a la comunidad en colaboración con el Gobierno, y se los agradecemos mucho”, expresó Ortiz Villegas sobre la importancia del evento.

A través de esta estrategia también se busca que los egresados cuenten con título y cédula profesional para ejercer de manera legal, evitando la existencia de documentos apócrifos y fraudes a la comunidad, explicó el subsecretario Fuentes Estrada.

Durante la feria se ofrece orientación al público en general en temas de salud, como revisiones de optometría para obtener lentes gratuitos, consultas dentales, así como asesoría de profesionales en contabilidad, derecho, arquitectura e ingeniería.

Además, se brinda atención a profesionales de distintos gremios interesados en inscribirse en los colegios de su área de formación, con el fin de acceder a capacitación continua y al respaldo de una institución reconocida y con registro oficial ante la Secretaría de Educación y Deporte del Estado.

La Feria de Servicios Profesionales ofrece todos sus servicios de manera gratuita y permanecerá abierta hasta las 3:00 de la tarde en los pasillos de Pueblito Mexicano.