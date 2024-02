Ciudad Juárez.- Con fotografías y pancartas que muestran tanto el nombre como el rostro de mujeres y hombres víctimas de desaparición, homicidio y feminicidio en esta frontera, familiares se dieron cita en la Misión de Guadalupe, para celebrar una misa por sus seres queridos.

Bertha Alicia García Ruíz, madre de Brenda Berenice Castillo García, quien desapareció en la Zona Centro el 6 de enero del 2009, compartió en entrevista que vive con la incertidumbre del paradero de su hija, debido a que en 2013 solo le entregaron dos fragmentos de huesos.

“Uno no está conforme porque no mira lo que es, no estoy segura si es mi hija o nada más me lo dieron para callarme. Yo pienso que el apoyo nunca nos lo dieron, desde el momento en que se pierden ellas y no las buscan vivas, a ellas las buscan muertas, siempre. No nos dan el apoyo que uno merece y el respeto que se debe tener”, expresó al acudir para acompañar a otras madres.

Entre las familias que acuden y las más de 100 que conforman las organizaciones, hay quienes se encuentran en búsqueda desde hace 16 años, sin obtener resultados, avances o nueva información en las investigaciones, quedando las carpetas estancadas en los mismos documentos de hace años.

Luz del Carmen Flores Ramos, mamá de Luz Angélica Mena Flores, quien desapareció el 4 de agosto del 2008, dijo que su hija ha tenido reportes de avistamientos, sin embargo, los lentos procedimientos para acercarse a las ubicaciones han hecho que nunca la encuentren.

“Nos reunimos para pedir por nuestras hijas, por nuestros hijos, ya que no nos llega la justicia, no los buscan, entonces con la ayuda de Dios y nosotros pidiendo por ellos esperemos que algún día regresen. Ya nos interesa saber de ellos, como sea pero saber de ellos”, dijo de forma solidaria al buscar en conjunto tanto a hombres como mujeres desaparecidas.

Las organizaciones como el Centro de Derechos Humanos Paso del Norte; la Red Mesa de Mujeres; el Centro para el Desarrollo Integral de la Mujer A.C. (Cedimac); y las Familias Unidas por la Verdad y la Justicia han fungido como redes de apoyo, donde las madres y familiares encuentran acompañamiento ante la adversidad en la que muchos incluso llegan a enfermar por el desgaste emocional.

La misa también fue ofrecida por las familias que buscan y esperan la localización de sus desaparecidos, para que tengan fortaleza y salud.

El pasado 25 de enero falleció la señora María del Carmen Cardona Mancinas, madre de Luz Hernández Cardona, quién desapareció el 25 de abril de 2011; sin que hasta esta fecha se sepa sobre su paradero. Su hija Esmeralda continúa la búsqueda, acercamiento y acompañamiento para lograr dar con el paradero de su hermana.

“Después de que ella desaparece ya jamás tuvimos ninguna información ni nada; desde que mi hermana desaparece, mi madre y mi padre enfermaron, fue algo muy doloroso para ellos, lamentablemente no pudieron superar el dolor, nosotros tampoco como familia (...) Se fue con la esperanza de que mi hermana iba a ser encontrada”, expresó Esmeralda.