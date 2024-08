Ofrecen 200 mil pesos para localizar a Ulises Isac, novio de Fernanda Anahís

Ciudad Juárez.— En un contexto donde los casos desaparición de personas en la entidad se siguen presentando, a 22 días de la desaparición del joven fronterizo Ulises Isac Pecina González, de 18 años de edad, la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Comisión de Búsqueda del Estado de Chihuahua emitieron este día una nueva pesquisa con su fotografía y una recompensa por la cantidad de 200 mil pesos a quien aporte información para su localización.

De acuerdo con información proporciona por la señora María de la Luz González, madre del joven, él desapareció en la misma fecha que su novia Fernanda Anahís Molina Vásquez, sin embargo, ambos se encontraban en diferentes ciudades.

Dijo que la última vez que supo de su hijo fue la mañana del 9 de julio, cuando salió de casa a las 3:30 a.m. en dirección a su trabajo, en la cementera ubicada en el poblado de Samalayuca. Ese día vestía pantalón de mezclilla de color azul claro, camisa de color negro y botas de trabajo de color negro.

La pesquisa actualizada se inició a difundir este día, en la que se replica su fotografía, datos de sus rasgos físicos: estatura de 178 centímetros, peso de 75 kilogramos, tez morena clara, complexión delgada. Su cabello es rizado, abundante y de color obscuro. Como señas particulares, la familia refirió que tiene una cicatriz debajo de la mejilla derecha.

La madre de Ulises Isac pidió a la comunidad que si saben algo de su hijo, lo vieron o tienen información sobre dónde se encuentra, que por favor se comuniquen con ella.

“Si tiene miedo de algo, que le hagan, que me diga anónimamente. Yo lo único que quiero es que mi hijo esté bien, la novia también esté bien. Es lo que yo quiero. Si alguien lo ha mirado, lo único que quiero es saber de mi hijo”, expresó la señora González.

Fue el mismo 9 de julio que la madre de Ulises Isac se preocupó, debido a que habían transcurrido horas después del turno de trabajo de su hijo y él no había regresado a casa. Al no poder comunicarse con él, llamó al jefe de su hijo y fue quien le informó que el joven no llegó a trabajar ese día.

La familia se ha concentrado en la búsqueda del joven, por lo que han acudido a pegar pesquisas en diferentes puntos de la ciudad, incluso a sectores en sentido opuesto a la dirección de su trabajo, desplegando hojas con su foto y sus datos en el sector de Riberas del Bravo.

Con temor de que las autoridades desestimen el caso por la desaparición de ambos jóvenes en la misma fecha, hizo hincapié en que ambos se encontraban en diferentes ciudades, por lo que exige a la autoridad que lo busquen y a la comunidad qué aporte información para localizarlo.

“Estamos yo y toda su familia desesperados, ya es demasiado tiempo como para una fuga de novios”, expresó.