Ciudad Juárez.- En un recorrido casa por casa, la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) escuchó a los vecinos de la colonia Nuevo Hipódromo para atender las solicitudes relacionadas con el servicio de agua potable y drenaje en la zona, así como ofrecer descuentos y convenios para que los usuarios con algún adeudo logren regularizar sus cuentas.

Rosa Galindo fue una de las vecinas que acudió al módulo de atención múltiple que se instaló en el parque Nuevo Hipódromo, donde en minutos fue atendida y logró un acuerdo para regularizar su cuenta que tenía un adeudo de más de 200 mil pesos.

“Vine a que me hicieran un convenio del agua porque debía mucho, y si me rebajaron bastante, yo debía 200 mil 400 y me lo dejaron en 23 (mil) con dos pagos; les recomiendo que se acerquen porque si ayudan bastante en varios aspectos”, comentó Rosa.

El recorrido se realizó con el fin de establecer vínculos con los usuarios y fortalecer la cercanía con ellos, por lo que se tomó nota de sus comentarios y se ofrecieron otros servicios para los habitantes de la zona, según explicó Paola Moreno, directora de Operación de la JMAS.

“Hemos encontrado dentro del recorrido algunos temas de baja presión, que ya se van a atender, se están pasando al área correspondiente para la atención y de igual manera tenemos aquí el módulo de atención donde traemos todos los descuentos de la junta municipal, cambio de nombre de su recibo, alguna incidencia que tengan que ver con su recibo se está atendiendo y, adicional, trajimos licencias, Registro Civil, el registro de MediChihuahua, para que todas las personas tengan acceso al servicio de salud, también se están integrando todos estos servicios adicionales al evento de la junta municipal”, detalló Paola Moreno.