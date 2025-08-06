Observa remolque con motos acuáticas y se las roba

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó que elementos del Distrito Centro, arrestaron a un hombre, señalado, por su presunta en la posesión de un vehículo con reporte de robo.

En un comunicado se informó que la intervención ocurrió en calles de la colonia Barrio Alto, donde los agentes municipales fueron interceptados por un ciudadano que les hizo señales desde su vehículo.

El hombre denunció que momentos antes, una camioneta tipo Pick Up había enganchado un remolque con dos motos acuáticas que estaban estacionadas frente a su domicilio y que eran de su propiedad.

Los agentes implementaron un operativo de búsqueda y ubicaron en la colonia Álvaro Obregón, una camioneta Chevrolet Silverado azul, modelo 2008, que remolcaba dos motos acuáticas con las características del reporte.

“Al verificar los datos en el sistema Plataforma Juárez, se confirmó que las motos contaban con un reporte de predenuncia de robo con fecha del 6 de agosto. El conductor, identificado como Miguel Ángel M. E., fue detenido”, emitió el documento.

Tras la lectura de sus derechos, fue consignado ante el Ministerio Público por su responsabilidad en el delito de posesión de vehículo con reporte de robo.