Nuevos aranceles de Trump no tendrán impacto en Juárez: CCE

Foto: Associated Press

Ciudad Juárez.– El coordinador del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Héctor Nuñez aseguró que los aranceles del 25 por ciento anunciados por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a las importaciones de acero y aluminio no tendrán un impacto significativo en las industrias de Ciudad Juárez.

Esto se debe a que la ciudad cuenta con instalaciones que procesen acero y aluminio en su forma primaria, como lingotes, láminas o rollos.

Los aranceles se aplican exclusivamente a la importación de estos metales en su estado de materia prima, afectando especialmente a productos no procesados. Sin embargo, los productos elaborados a partir de acero y aluminio, que ya han sido transformados o integrados en procesos de manufactura, no estarán sujetos a estos aranceles, por lo que las empresas que operan en este sector en Ciudad Juárez no verán alteradas sus operaciones.

En cambio, las ciudades con industrias dedicadas al procesamiento de metales primarios, como Monterrey, Saltillo y otros estados del país que cuentan con fundiciones y plantas de tratamientos térmicos, serán las que enfrenten mayores afectaciones por estos aranceles.

Indicó que es importante destacar que estos aranceles, al afectar principalmente la exportación de materia prima hacia Estados Unidos, podrían impactar negativamente a las empresas mexicanas dedicadas al procesamiento y fabricación de acero y aluminio. Estos aranceles restan competitividad y ponen en riesgo la viabilidad de las empresas mexicanas que dependen de exportar a Estados Unidos estos productos.