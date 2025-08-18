Nuevo carril habilitado para mejorar el tráfico en Juan Pablo II

Ciudad Juárzez.- Con el objetivo de dar mayor fluidez y prevenir congestionamientos en las inmediaciones del bulevar Juan Pablo II, donde se realizan las obras de la JMAS, la Coordinación General de Seguridad Vial informa que se ha habilitado un carril adicional de flujo vehicular en sentido poniente a oriente.

De esta manera, quedan dos carriles abiertos a la circulación y uno más se mantendrá cerrado para proseguir con las labores en mención.



Recomendaciones para conductores: