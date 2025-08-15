Ciudad Juárez.– Esta mañana, el secretario de Seguridad Pública Municipal César Omar Muñoz informó que ya se afinan los últimos detalles para poner en operación las 52 unidades nuevas destinadas a reforzar la vigilancia en la ciudad.

Del total, 15 son para la Coordinación de Seguridad Vial y el resto para la Policía Municipal. Actualmente se realizan trámites como el aseguramiento vehicular para que puedan salir a patrullar en un plazo de dos a tres días. “Estamos preparando todo lo necesario para que, lo más pronto posible, el presidente instruya que estos vehículos salgan a la calle”, expresó Muñoz.

Las unidades se encuentran resguardadas en la estación de policías distrito Sur, donde se preparan antes de ser entregadas a los elementos.

El funcionario destacó que este refuerzo forma parte de la estrategia de patrullaje en toda la ciudad.

Muñoz añadió que, de manera paralela, la corporación avanza en la formación de una nueva generación de policías, hombres y mujeres capacitados para beneficiar a la ciudadanía de Ciudad Juárez.