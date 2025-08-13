Nuestro trabajo es revertir la violencia: Cruz por alerta de EU

Ciudad Juárez.- El presidente municipal de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar, se pronunció este martes sobre la reciente alerta de viaje emitida por el gobierno de Estados Unidos, en la que se advierte a sus ciudadanos sobre los riesgos de visitar algunas zonas del estado de Chihuahua.

El alcalde aseguró que respeta la decisión del gobierno norteamericano, aunque destacó que la vida cotidiana en Ciudad Juárez transcurre con normalidad para la mayoría de sus habitantes.

“Respetamos las decisiones que tienen en Ciudad Juárez más de medio millón de personas salimos a trabajar en paz todos los días”, declaró el alcalde.

Dijo que aunque el número de homicidios sigue siendo una preocupación aseguró que las autoridades municipales continuarán trabajando para mejorar la seguridad.

El edil concluyó en que su administración continuará enfocada en revertir la violencia de la ciudad a través de la colaboración con otros niveles de gobierno para mantener y mejorar la seguridad en la región.