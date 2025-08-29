Ciudad Juárez.- Luego de una tarde con clima agradable, la noche del viernes se presentaron fuertes vientos en diferentes sectores de la ciudad con registro de ráfagas que alcanzan los 70 kilometros por hora.

Sergio Rodríguez, director general de la Dirección General de Protección Civil Municipal informó que las condiciones climáticas de esta noche presentan vientos.

“La ráfaga más alta registrada hasta el momento fue en el área del Chamizal de 70km/h” detalló.

La dependencia emitió una alerta preventiva por tormentas que pueden registrarse durante el fin de semana y hasta el próximo lunes con lluvias fuertes a muy fuertes.

El pronóstico estima la presencia de descargas eléctricas, rachas de viento de moderadas a fuertes, posible caída de granizo y riesgo de inundaciones rápidas en zonas bajas.