Noviembre clave por aranceles Trump y economía México-EU: BEF

Ciudad Juárez. – El próximo noviembre será considerado el mes más importante desde el regreso de Donald Trump a la presidencia del gobierno de los Estados Unidos, primero porque en ese mes se cumple un año de su triunfo electoral y del regreso con su política de aranceles que ha puesto a temblar al mundo.

Así lo comentó Jesús Manuel "Thor" Salayandía, coordinador del Bloque Empresarial Fronterizo (BEF) quien, aunque asegura que todo este periodo representa un año perdido, también cree que noviembre se convertirá en un mes medular, pues es la fecha límite para decidir el destino de los aranceles para las exportaciones de México, entre muchos otros temas importantes para la economía y la política de México y Estados Unidos.

“Uno, vamos a llegar a Halloween el 31 de octubre y al primero de noviembre y van a tener que tomar una decisión y van a estar con esa incertidumbre, con esa expectativa los corporativos, las maquiladoras, las inversiones lentas, trabadas de alguna manera. Dos, va a llegar noviembre y diciembre y las empresas tienen que ver cómo van a hacer en el undécimo mes porque para entonces tener ya el pago de los aguinaldos, de los ahorros, los gastos de fin de año y no sabemos cómo van a llegar esas empresas, va a ser un problema económico fuerte”, puntualizó Salayandía.

Adicionalmente hay que considerar que también se cumplirá el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum el 1 de octubre y va a tener que hablar de economía porque las expectativas de crecimiento para este año son prácticamente de cero.

“Entonces, en este año con todo esto de los aranceles de esto que han estado manejando, lo que han traído con lo del Plan México y demás, va a ser muy importante dar esa certidumbre, dar ese campanazo, cambiarle la idea de que están avanzando económicamente”, expuso el empresario.

Adicionalmente hay que considerar que a partir de septiembre los corporativos de los que tanto depende la economía del país y particularmente de esta ciudad, estas industrias, la mayoría empiezan a elaborar sus presupuestos.

“Es cuando empiezan a ver cómo van a gastar, cuánto van a gastar, en qué van a invertir y demás. Aparte, pues ven la proyección de trabajo, de producción, en sus centros, en sus plantas. Entonces, ¿qué están proyectando, que están viendo cómo van a cerrar su año fiscal, eso es después de septiembre. Entonces, todo eso se va a poner muy interesante, muy completo para el mes de noviembre”, previó.