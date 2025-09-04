Ciudad Juárez.– Tras los conflictos registrados al inicio del ciclo escolar entre docentes y la mesa directiva de la Secundaria Técnica número 1, este jueves las clases se desarrollaron con normalidad, luego de confirmarse la renovación de la representación de padres de familia.

El lunes solo ingresaron alumnos de primer grado, mientras que el martes los docentes cerraron el plantel, impidiendo el acceso a los estudiantes de reingreso y exigiendo la elección de una nueva mesa directiva.

Marisa Cardona, coordinadora del Programa de Convivencia de la Secretaría de Educación y Deporte en Juárez, explicó que, de acuerdo con información proporcionada por el director del plantel, el conflicto tenía su origen en la inconformidad con el presidente anterior de la mesa, cuyo hijo ya egresó, pero pretendía seguir interviniendo en las decisiones internas de la escuela.

El miércoles, tras un diálogo con personal de Servicios Educativos del Estado de Chihuahua (Seech), se llevó a cabo la sesión para elegir a los nuevos integrantes de la mesa directiva.

En un recorrido realizado hoy por este medio, padres de familia confirmaron que las clases transcurrieron con normalidad y que la tarde del miércoles recibieron la notificación oficial, vía WhatsApp, sobre la conclusión del proceso de elección.

María, madre de una alumna, comentó que otra de las inconformidades fue la permanencia de un profesor de Formación Cívica y Ética, a quien acusaron de agresiones verbales contra estudiantes.

“Hubo conflictos con un maestro, Galileo. Querían que lo sacaran, lo sacaron, pero parece que va a regresar otra vez. Ese conflicto lo tenían desde el año pasado. Ya se resolvió lo de la mesa directiva, solo queda el tema de que el maestro no regrese”, dijo la madre de familia.

Añadió que, según información difundida por la nueva mesa directiva, el docente podría volver a impartir clases en primer grado; sin embargo, tras la experiencia negativa que vivió su hija, actualmente en tercer grado, manifestó que preferiría que no regresara.