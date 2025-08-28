Ciudad Juárez.- Música, luces y canciones del amado Divo de Juárez fue la atmósfera perfecta para disfrutar del “Juangabrielisimo”.

Cientos de juarenses esperaron por poco más de una hora para poder disfrutar de la Serenata Amor Eterno, Juan Gabriel con el Mariachi del El Divo de Juárez y Jean Aguilera.

Alrededor de las 8:00 de la noche, hora en que se suponía que iba a empezar el evento, comenzó la llovizna constante por cerca de 20 minutos.

Luego de que cesó la lluvia, el espectáculo comenzó con los más grandes éxitos de Alberto Aguilera, el eterno Juan Gabriel.