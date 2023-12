'No todos son para Juárez'; responde alcalde a Miguel Layún

Ciudad Juárez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar le respondió al futbolista del Club América Miguel Layún, quien dijo que prefiere retirarse a jugar en Juárez.

"Pues no sabes de lo que te pierdes Miguel Layún. Juárez es para todos, pero no todos son para Juárez", expresó el presidente municipal a través de sus redes sociales.

Las polémicas declaraciones del futbolista se dieron cuando estaba en una transmisión en Twitch junto a sus compañeros Kevin Álvarez e Igor Lichnovsky.

Miguel Layún se sinceró sobre su trayectoria futbolística: "lo he platicado no tan abiertamente. Tiene que ver por el simple hecho de cuando me fui a Europa por segunda vez después de ser campeón en 2014, mi sueño fue volver al América y ser campeón acá y retirarme", dijo.

Señaló que no quiere seguir el paso de jugadores destacados del América, como Paúl Aguilar y Rubens Sambueza, quienes, según él, debieron retirarse en las Águilas.

"El punto es que si nos pasamos a la historia reciente del América, que fue uno de los grandes motivos por las que decidí retirarme este torneo, veo a Sambueza, Aquivaldo, Paul Aguilar, ver que se van y siento que por ejemplo, Paul merecía retirarse aquí...Yo en en su caso hubiera preferido retirarme que ir a jugar a Juárez un año, por ejemplo, o quedarme seis meses sin jugar esperando una oferta. Cuando llegas a un punto en tu carrera y que ya lograste todos tus sueños y te queda uno solo, quieres quedarte con eso", agregó Layún.