¿No tienes seguro? Llevarán registro de Medi Chihuahua a Mezquital

Ciudad Juárez.- En beneficio de todos los juarenses que trabajan de forma particular y no cuentan con seguro, el Gobierno del Estado realizará la primera Feria de Salud de este semestre, ofreciendo incorporaciones a Medi Chihuahua y 18 servicios gratuitos.

El representante de la gobernadora, Carlos Ortiz Villegas, informó que la campaña se implementará los días sábados y se contempla ofrece una edición mensual para ampliar el alcance del programa de salud del Estado.

La próxima Feria de Salud será el día 30 de agosto de 9:00 de la mañana a 2:00 de la tarde con la participación de personal de salud de diferentes especialidades y áreas para abordar desde revisiones generales, hasta la posibilidad de canalizar a consulta con médicos especialistas.

El doctor Rogelio Covarrubias, director del Distrito de Salud II Juárez informó que entre los servicios que estarán disponibles se encuentran:

- Consulta médica general

- ⁠Prevención de enfermedades cardiometabolicas

- ⁠Orientación en nutrición

- ⁠Promoción de la salud

- ⁠Vacunación

- ⁠Orientación de salud mental

- ⁠Prevención de adicciones

- ⁠Prevención en violencia familiar

- ⁠Micobacteriosis

- ⁠Detección de cáncer infantil

- ⁠Envejecimiento saludable

- ⁠Educación sexual para adolescentes

La estrategia de la Feria de Salud tiene el objetivo de ser preventiva, por lo que se instalarán cinco camiones con consultorio privado para ofrecer pruebas de papanicolaou, mastografo, detección de VIH y servicios dentales.

Con el objetivo de incluir a todos los integrantes de la familia, se contará con un módulo de la jefatura de Vectores y Zoonosis quienes estarán aplicando la vacunación antirrábica para perros y gatos.