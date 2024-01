No te quedes sin beca, recuerda llevar hoy papelería

Ciudad Juárez.- Este jueves inicia el proceso de recepción de documentos para adquirir la beca de Equidad Social que otorga el Municipio, lo cual es un requisito indispensable para poder recibir el apoyo.

Desde las 8:00 de la mañana personal de Educación inició con el proceso de recepción de papelería en las instalaciones del Auditorio Cívico Benito Juárez, ubicado en Ignacio Ramírez de la colonia Partido Romero, sede en la que padres de familia deberán llevar la documentación.

Se recuerda a los interesados que el día de hoy habrá dos horarios, el primero de 8:00 a.m. a 11:00 a.m. y corresponde a quienes llevan por apellido la inicial A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L, mientras que en un horario de 11:30 a.m. a 2:30 p.m. el turno será para quienes inicien con M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.

La papelería a entregar es:

Credencial de elector de padre, madre o tutor de quien cobrará la referencia bancaria

Copia de la Clave Única del Registro de Población (CURP) del padre, madre o tutor y copia de la CURP del alumno

Copia del acta de nacimiento del estudiante

Boleta actual de calificaciones

Copia de comprobante de domicilio (luz o agua), no mayor a 7 meses de antigüedad

Copia del comprobante de ingresos con sueldo neto mensual máximo a 9 mil 500 pesos

Si cursa el preescolar, presentar constancia de la escuela o boleta de evaluación

Carta compromiso que podrás imprimir en la página del Municipio

Mañana continuará la recepción de documentos, esta vez en la coordinadora Zaragoza.