Ciudad Juárez.- Con el ánimo decaído por una de las primeras acciones emprendidas por el gobierno de Donald Trump al frente de Estados Unidos (EU), migrantes que contaban con su cita de CBP One y quedaron varados en esta frontera al quedar cancelados todos los trámites de esa plataforma, pidieron solidaridad a los juarenses.

José Antonio Suchite Escobar, de 40 años de edad, originario de Honduras, compartió que él sirvió a su país en las fuerzas armadas durante muchos años. Sin embargo, pese a su labor, hoy en día no puede brindarle seguridad ni un hogar a sus hijos, por lo que salió de su país para buscar una oportunidad en EU.

El entrevistado describió que tiene cuatro hijos varones, el mayor de ellos tiene 15 años, por lo que su sueño poder brindarles educación y un futuro digno, pero ahora se ha quedado sin nada.

Suchite Escobar, describió que la travesía desde su país ha sido difícil para llegar hoy al norte de México, en el límite con el país que era su destino; dijo que en el proceso fue víctima de secuestro cuando se encontraba en Tapachula, Chiapas.

“Les pido su colaboración, no somos personas delictivas, non somos personas malas (…) Le pido a la ciudadanía de Ciudad Juárez que saben lo que está pasando y alguien que nos vea por ahí, pues no somos delincuentes, que nos extiendan la mano. Yo no tengo dinero, no tengo nada, me he quedado a la deriva y no sé qué hacer”, expresó el señor Suchite Escobar.